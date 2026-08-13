Aktualitások

Európa legkeresettebb magyar körözöttjein kattant a bilincs Tenerifén

Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési nyomozói és a spanyol hatóságok közös akciójának köszönhetően Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltöttek be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepeltek.

Még mindig életveszélyes

Budapesti Rendőr-főkapitányság

A X. kerület egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjénél ellenőriztek a rendőrök; drónnal is figyelték a szabálysértőket.

Célzott ellenőrzések Budapest közbiztonságáért – újabb hét mérlege

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Kábítószer birtoklása, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött személyeket is elfogtak a rendőrök az átfogó rendészeti fellépés negyedik hetében. Az ellenőrzések során 57 embert fogtak el, további 37 személyt pedig előállítottak.

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Budapesti Rendőr-főkapitányság

Az Óbudai-szigeten megrendezett eseményen történt rosszullétek körülményeit a BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja.

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SRB
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HU

SRB
Röszke - Horgoš közút
HU

SRB
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