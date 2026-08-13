Aktualitások
Európa legkeresettebb magyar körözöttjein kattant a bilincs Tenerifén
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési nyomozói és a spanyol hatóságok közös akciójának köszönhetően Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltöttek be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepeltek.
Még mindig életveszélyes
A X. kerület egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjénél ellenőriztek a rendőrök; drónnal is figyelték a szabálysértőket.
Célzott ellenőrzések Budapest közbiztonságáért – újabb hét mérlege
Kábítószer birtoklása, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött személyeket is elfogtak a rendőrök az átfogó rendészeti fellépés negyedik hetében. Az ellenőrzések során 57 embert fogtak el, további 37 személyt pedig előállítottak.
Országos összesítő
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Az Óbudai-szigeten megrendezett eseményen történt rosszullétek körülményeit a BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja.
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