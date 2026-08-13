A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési nyomozói és a spanyol hatóságok közös akciójának köszönhetően Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltöttek be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepeltek.